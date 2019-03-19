В Германии назвали условия для улучшения отношений России и Запада

Для того, чтобы отношения между Россией и Западом улучшились, необходимо доверие. Об этом написал экс-советник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик в статье для газеты Welt.

Тельчик предупредил, что быстро заполучить доверие между Москвой и Западом не удастся. Кроме того, кто-то может использовать его в корыстных целях или же просто не ответить взаимностью. Однако даже в таких обстоятельствах стоит пытаться и идти на риски.

Тельчик попенял НАТО на то, что Североатлантический альянс только на словах заявляет, что готов к диалогу, однако на деле этого не происходит. При этом политик отметил, что особенно хорошие предпосылки к улучшению отношений между Россией и Западом есть у Германии. По мнению Тельчика, Берлин «должен объясниться с Парижем», после чего занять роль лидера в западном альянсе и дать отпор противоборствующим направлениям из Вашингтона и Восточной Европы.

В заключении он выразил сожаление, что страны продолжают противостоять друг другу, тогда как перед человечеством стоят более важные вещи, такие, как глобальное потепление, загрязнение мирового океана, терроризм и другие явления.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине, произошедшего в 2014 году. И присоединения Крыма к территории России в результате референдума. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела другого государства и ввели санкции.