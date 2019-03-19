Библиотеку в США закрыли из-за лося
По данным местной полиции, через некоторое время лось понял, что книг ему не выдадут и покинул район.
© Фото: Silverthorne Police Department, Facebook
В американском штате Колорадо была временно закрыта библиотека из-за лося. Дело в том, что животное пришло к порогу учреждения и заблокировало вход.
Людей попросили не приближаться к библиотеке в целях безопасности.
По данным местной полиции, через некоторое время лось понял, что книг ему не выдадут и покинул район.
Пользователи оценили опубликованное в Сети фото.
«Этот лось читает больше, чем наш президент», - пишет Terre Lee.
«Он и читать научится, если хочется учиться», - считает Minerva Ramirez.