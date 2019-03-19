Библиотеку в США закрыли из-за лося

В американском штате Колорадо была временно закрыта библиотека из-за лося. Дело в том, что животное пришло к порогу учреждения и заблокировало вход.

Людей попросили не приближаться к библиотеке в целях безопасности.

По данным местной полиции, через некоторое время лось понял, что книг ему не выдадут и покинул район.

Пользователи оценили опубликованное в Сети фото.

«Этот лось читает больше, чем наш президент», - пишет Terre Lee.