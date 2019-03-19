Депутаты подрались в парламенте Грузии: видео

Потасовка двух слуг народа в грузинском парламенте произошла прямо на глазах у журналистов, поспешивших зафиксировать происходящее на свои видеокамеры. Парламентарии во время заседания обсуждали поправки в закон «Об общих судах». В это время представитель правящей партии Ираклий Берая и оппозиционер Отар Кахидзе чуть не подрались, пишет Sputnik.

Между парламентариями разгорелся жаркий спор, во время которого Кахидзе так разозлился, что бросил в своего оппонента стопку бумаг. Берая кинулся в драку, но другие члены парламента тут же поспешили разнять коллег. Что именно сказали поспорившие друг другу - неизвестно.

Драчунов окружили журналисты с видеокамерами, однако после того, как инцидент был исчерпан, их попросили разойтись.