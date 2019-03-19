В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием

Американское издание National Interest опубликовало обзор пулемета Калашникова.

Авторы признают, что, несмотря на наибольшую популярность автомата Калашникова, ПКМ - «лучшее, что было им создано».

Пулемет Калашникова был принят на вооружение в 1961 году, а через восемь лет его модернизировали. Наряду с автоматом Калашникова он остается на вооружении многих стран, сообщает издание.

NI отмечает, что ПКМ - один из самых легких полнокалиберных пулеметов во всем мире - его вес составляет семь с половиной килограммов, что является большим преимуществом, например, перед бельгийским FN MAG, который весит 11 килограммов.

В обзоре подчеркивается, что пулеметом Калашникова пользуются и союзники США. Так, в Финляндии он считается основным для пехоты, а Польша запустила свою модификацию ПКМ, которая подходит по патроны НАТО.