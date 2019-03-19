В казино Лас-Вегаса турист за пять минут выиграл миллион долларов
Известно, что казино находится в одном из отелей Лас-Вегаса в центре города.
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
В американском Лас-Вегасе турист, приехавший с Гавайских островов, выиграл в казино один миллион рублей.
Посетитель зашел в казино и всего за пять минут игры на автомате получил джекпот. Имя счастливчика не раскрывается, пишет KTNV.
Известно, что казино находится в одном из отелей Лас-Вегаса в центре города.