В казино Лас-Вегаса турист за пять минут выиграл миллион долларов

В американском Лас-Вегасе турист, приехавший с Гавайских островов, выиграл в казино один миллион рублей.

Посетитель зашел в казино и всего за пять минут игры на автомате получил джекпот. Имя счастливчика не раскрывается, пишет KTNV.

Известно, что казино находится в одном из отелей Лас-Вегаса в центре города.