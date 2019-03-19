СК начал проверку после отказа врача скорой помочь ребенку в Дагестане

Следственные органы СК РФ по Республике Дагестан начали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента о неоказании медицинской помощи ребенку в Дербенте.

В местных соцсетях распространилась видеозапись, на которой прибывший по вызову врач скорой помощи не захотел помочь ребенку местной жительницы, мотивируя тем, что у него не началась смена. При этом он нагрубил матери мальчика и уехал.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - говорится на сайте СК.

Напомним, врач грубо высказался в отношении матери мальчика, решив не тратить на нее свое время. После этого женщина начала записывать на видео лицо человека, отказавшего ей и ее ребенку в помощи.