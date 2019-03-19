Власти Якутии усилят борьбу с незаконной миграцией

Глава Якутии Айсен Николаев заявил об усилении борьбы с незаконной миграцией после громкого дела об изнасиловании местной жительницы.

«Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником - незаконным предпринимательством. Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов», - написал Николаев в своем Instagram.

По словам главы республики, стихийный митинг, который накануне организовали жители, объясним. Дело в том, что в ночь на 17 марта их землячку, которая возвращалась домой к дочери, насильно затолкали в машину, увезли и изнасиловали. Все трое подозреваемых являются мигрантами из Киргизии, они уже задержаны правоохранительными органами.

Николаев подчеркнул, что усиление мер с незаконной миграцией не должно спровоцировать разжигание межнациональной розни. Но нововведения, в первую очередь, будут направлены на защиту интересов граждан республики.