Ответный удар: Депп хочет доказать, что его избивала Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп не намерен так просто сдаваться и хочет продолжить отстаивать свою честь в суде. Депп все еще борется со своей теперь уже бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд, которая при разводе обвинила его в домашнем насилии. За это суд обязал Джонни выплатить Херд 7 миллионов долларов (деньги, к чести актрисы, она отдала на благотворительность).

Однако теперь Джонни решил нанести ответный удар. Депп передал в суд 87 видеозаписей, на которых зафиксировано, что вовсе не Эмбер была жертвой насилия в их союзе, а сам актер. Так, на видеозаписях с камер наблюдения зафиксированы сцены, на которых как раз Эмбер занимается рукоприкладством в отношении Джонни, а не наоборот. На одном из видео видно, что Херд осколком стекла отхватила мужу кусочек пальца, когда бросила в него бутылкой с водой. Причем произошло это всего лишь через месяц после их свадьбы. На других кадрах Эмбер агрессивно ведет себя по отношению к Деппу, кричит, пинается и избивает его.

Представители Деппа заявили, что актриса своими обвинениями разрушила карьеру экс-супруга и нанесла ущерб его репутации. Своим новым иском теперь уже сам Джонни Депп хочет отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов за клевету.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. Однако уже в мае 2016-го Херд подала на развод. В январе 2017-го он был официально оформлен.