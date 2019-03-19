Очередной блэкаут: в Каракасе произошел взрыв на электроподстанции

Очередное массовое отключение света в Каракасе могло произойти из-за взрыва на электроподстанции на востоке города. Об этом пишет газета Le National.

По данным издания, ЧП произошло в районе Сан-Луис. Причины произошедшего пока неизвестны. На опубликованных кадрах видно, как над подстанцией поднимается густой столб дыма.

Известно, что во второй половине дня 18 марта сразу в нескольких районах на востоке Каракаса стали отключаться светофоры, а позже - освещение в домах. Эта ситуация повторяется регулярно после затянувшегося блэкаута, который длился с седьмого по 13 марта.

Ранее армия Венесуэлы взяла под охрану всю энергосистему страны. Электростанции охраняют военные. Напомним, после ЧП на ГЭС, в результате которого без электричества осталась почти вся страна, президент Николас Мадуро обвинил США в атаках на систему электроснабжения с применением оружия высоких технологий.