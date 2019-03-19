США хотят купить у России дополнительные места на «Союзах»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о намерении приобрести дополнительные места для своих астронавтов для полетов на кораблях «Союз» осенью 2019-го и весною 2020-го годов. Для этого NASA намерено заключить контракт с Роскосмосом, что уже заложено в бюджет на 2020-й финансовый год, который начнется 1 октября.

Приобрести два дополнительных места на «Союзах» в NASA решили на случай непредвиденных неполадок с американскими космическими кораблями. Тогда как покупка мест у Роскосмоса даст американским астронавтам определенные гарантии.

«Отсутствие американских членов экипажа на каком-либо этапе ослабило бы выполняемые работы на МКС до неработоспособного состояния», - заявили в управлении.

После того, как в 2011 году прекратили свои полеты шаттлы, у NASA остался единственный вариант доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов - с помощью российских «Союзов».