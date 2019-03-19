СМИ: лайнер ушел на второй круг, чтобы избежать столкновения в Шереметьево

Самолет компании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву, не смог сесть в Шереметьево с первого раза, пишет «Фонтанка».

Пассажиры рейса Su027, который осуществлялся 18 марта, говорят о стоявшем на посадочной полосе погрузчике, который экипаж заметил в 150 метрах от земли. Из-за этого самолет резко набрал высоту и менее чем через минуту оказался на километровой высоте.

Сделав круг в воздухе, борт благополучно приземлился в Шереметьево.