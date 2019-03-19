На дне Нила нашли 2500-летний корабль из сочинений Геродота

Российский египтолог Александр Белов смог доказать, что найденное египетскими археологами судно, возраст которого более 2,5 тысяч лет, является легендарным барисом, который описывал в своих произведениях Геродот. Монографию россиянина издал Оксфордский университет.

В своей работе Геродот посвятил описанию корабля 23 строки. Для построения таких судов нужно было вырезать доски длиной «два локтя», что приравнивалось к метру, и сложить их как кирпичи. Они закреплялись на медных шипах-гвоздях, а внутренние швы законопачивались папирусом. После все скреплялось длинными «ребрами». Эта конструкция и называлась барис.

Длина такого корабля достигала 28 метров. Такие суда, как отмечал сам Геродот, использовались для перевозки грузов с каменоломен, поэтому как таковой палубы на них не было.

Эта находка удивительным образом сохранилась почти на 70 процентов, что дает возможность археологам не только знания, но и понимание того, что Геродот описывал увиденный объект очень точно.