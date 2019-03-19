США задумались о поставке Javelin на Украину

Американская администрация рассматривает возможность поставки Украине систем противовоздушной и прибрежной обороны наряду с дополнительным комплектом противотанковых комплексов Javelin. Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, Украина сама выразила заинтересованность в приобретении большего количества комплексов Javelin. И США считают возможным так и сделать.

При этом свои действия США рассматривают, как помощь Украине в обладании современным потенциалом для того, чтобы «защищать себя и предотвращать дальнейшую агрессию против своей территории».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает на сотрудничество с США по вопросам поставок Киеву всех видов вооружения. Порошенко отметил, что США выделили дополнительно 700 миллионов долларов на поддержку Украины, и назвал это «позицией настоящего друга».