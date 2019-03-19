Помощница Началовой рассказала о последних днях певицы

Состояние певицы Юлии Началовой резко ухудшилось еще восьмого марта. Она упала в обморок у себя дома. Об этом рассказала представитель артистки Анна Исаева в эфире канала Россия-1.

По ее словам, Началова восьмого марта позвонила и сказала, что ей очень плохо. В больнице родственников обнадежили, что Юлию вылечат.

По словам Исаевой, в последний раз она общалась вживую с Началовой вечером в понедельник, 11 марта. Она была в хорошем настроении, с ней рядом находилась ее мама.

Исаева советовалась с Началовой, как себя вести и что говорить, потому что уже на тот момент многие звонили и интересовались состоянием певицы. Сама артистка полностью доверила это своему помощнику.

Представитель певицы отметила, что близкие Началовой просили поблагодарить всех друзей и поклонников певицы, которые поддерживают ее семью.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца, которое спровоцировал воспалительный процесс. Ранее врач певицы Василий Шуров опроверг сообщения о наличии у артистки диабета и волчанки, сказав, что она обратилась в клинику с нарушением функции почек как следствие подагры.