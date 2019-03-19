Стратегический бомбардировщик США заметили вблизи Ленинградской области

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, принадлежащий ВВС США, заметили авиадиспетчерские службы вблизи Ленинградской области.

Самолет вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, пролетел в 150 км от морской границы в Калининградской области, после чего вел разведку более полутора часов, кружа в Ленинградской области. В это время он приближался к морской и сухопутной границам России на 35 и 95 км соответственно. Об этом говорят данные Plane Radar.

Известно, что бомбардировщик совершал полет с включенным транспондером, который передавал реальный маршрут его следования. Полет Stratofortress проходил на высоте около восьми тысяч метров. Возвращаясь на базу в Англии, самолет вновь пролетел вдоль границ Калининградской области - на этот раз на расстоянии 163 километров. Официальных данных о целях приближения американского самолета к российским границам нет.

Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно видят над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских баз в Сирии.