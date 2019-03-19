Путин пообещал разобраться в ситуации со сдачей кортиков офицерами ВМФ

Президент России Владимир Путин заявил, что разберется с бюрократическими препятствиями, из-за которых уходящие с военной службы офицеры Военно-морского флота не могут оставить себе кортики. Об этом лидер страны сказал на встрече с представителями Крыма.

«Формально на сегодняшний день человек, который отслужил не менее 20 календарных лет и уходит из Вооруженных сил, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести», - сообщил президент.

Участники встречи рассказали Путину, что, несмотря на имеющееся официальное разрешение, чиновники не дают реализовывать это право офицерам. Так, необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и разрешение от Росгвардии.

Напомним, ранее кортик был исключен из парадной формы моряков ВМФ РФ. При увольнении в запас офицеры, прапорщики и мичманы должны были сдавать его как холодное оружие. В 2015 году Путин заявил, что данную ситуацию нужно менять, а позже был принят закон, разрешающий ветеранам носить кортики как часть военной формы.