Назван абсолютный лидер президентской гонки на Украине

Актер Владимир Зеленский, который является кандидатом в президенты Украины, вырвался далеко вперед от своих оппонентов и возглавил предвыборную гонку в стране. На грядущих выборах за Зеленского готовы отдать свои голоса 34% жителей страны.

Лидерство Зеленского неоспоримо почти во всех регионах Украины. Наибольшую поддержку он имеет в Днепропетровской области (46%), в Харьковской, Сумской и Запорожской областях (по 40%).

Менее 40% поддерживают новоиспеченного политика в Одесской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях. При этом, в случае выхода Зеленского во второй тур, за него готовы проголосовать 70% опрошенных.

Для сравнения, за переизбрание действующего президента страны Петра Порошенко готовы проголосовать 14,22%, а за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко - 12,9%.

Выборы президента страны на Украине должны состояться 31 марта.