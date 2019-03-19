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Названы цены на обновленный Nissan Qashqai для России

Дарья Муромова
00:57 19.03.2019
Уже в базовой комплектации есть круиз-контроль, обогрев лобового стекла, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные диски.
Названы цены на обновленный Nissan Qashqai для России
© Фото: nissan.ru

Компания Nissan открыла прием заявок в России на обновленную модель Qashqai. Цены на авто начинаются от одного миллиона 290 тысяч рублей. Топовая версия новинки обойдется автолюбителям в один миллион 956 тысяч.

Уже в базовой комплектации есть круиз-контроль, обогрев лобового стекла, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные диски. В версии SE появятся подогрев руля и задних сидений, передний и задний парктроник и многие другие опции.

Также покупателям будут доступны комплектации QE и LE, которые будут оснащены еще более широким набором функций.

Рестайлинговый кроссовер также оснастили мультимедиа с поддержкой «Яндекс.Авто», что позволит автовладельцам одновременно пользоваться навигатором, музыкальными сервисами, узнавать прогноз погоды и использовать другие приложения, пишет Autonews.

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