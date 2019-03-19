«Крым стал "непотопляемым авианосцем"» - Бондарев об изменениях на полуострове за пять лет

Экономика и социальная сфера в Крыму достигли существенного уровня развития, а сами крымчане стали жить дольше и благополучнее. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Слова члена Совфеда подтверждает и обновленный рейтинг регионов по индексу уровня жизни: если до вхождения в состав России Крым находился на 76-м месте, то теперь он поднялся до 52-го.

«Отрадно видеть эффективность тех инвестиций, которые были сделаны в полуостров и Севастополь за пять лет. Результаты полностью оправдали все затраты. Грандиозное сооружение, Крымский мост, уже сегодня является не только функциональным - транзитным, перевозочным, но и стратегическим пунктом. А после полноценного введения его в эксплуатацию (вместе с железнодорожной частью, которая уже наполовину готова) станет новым источником экономического роста для всей страны», - заявляет Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, с возвращением Крыма Россия приобрела почти три четверти исключительной экономической зоны в Черном и Азовском морях, где сосредоточены большие нефтегазовые месторождения. Здесь процветает реальный сектор экономики: химическая, легкая, строительная, электротехническая, металлургическая и металлообрабатывающая промышленность, машино- и судостроение.

«И, конечно, самые молодые наши регионы имеют неоценимое значение в деле укрепления обороноспособности России. Географическое положение Крыма дало нам стратегический контроль над всем Черноморским регионом, над морским и воздушным пространством в районе Черного моря, над портами и военными базами», - уточнили в Совфеде.

Виктор Бондарев пояснил, что пока Крым с Севастополем были в составе Украины, российский Черноморский флот дислоцировался там на невыгодных для нас условиях с постоянным риском непродления договора, являлся вторичной боевой силой с весьма посредственным военно-оборонительным потенциалом, уступавшим и по тоннажу, и по количеству ударных единиц, и по качеству, и по боевым характеристикам.

С момента восстановления исторической справедливости и воссоединения Крыма с Россией его статус как субъекта Российской Федерации кардинально изменил данную ситуацию. Теперь здесь базируется сильная группировка наших войск, которая постоянно укрепляется. В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», «Панцирь-С1». Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха. Также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион», оснащенный суперсовременным оружием. Причем при развитии военного потенциала региона упор мы делали не только на развертывание боевых кораблей, но и на строительство береговых оборонительных объектов, сооружений.

«Такое сочетание российских Вооруженных сил, представленных высокотехнологичными, суперсовременными системами вооружений, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, дерзнувшего напасть на Россию с данного направления, защищает наши юго-западные границы и гарантирует безопасности в макрорегионе. Сегодня Черноморский флот - серьезный, мощный защитник юго-западной части России», - заявляет Бондарев.

В Совфеде подчеркивают, что наряду с наращиванием инфраструктуры российских войск в Крыму, совершенствуется боевая подготовка личного состава, который несет боевое дежурство на крымской военной базе. С учетом того, что акваторию Черного моря постоянно патрулируют натовские корабли, устраивают там провокации, усиление российской противокорабельной группировки имеет особую значимость.

«Сегодня российские боевые системы полностью контролируют акваторию Черного моря, а Крым стал нашим "непотопляемым авианосцем"», - говорит Виктор Бондарев.

Председатель Комитета Совета Федерации выделил и еще один момент, на который стоит обратить особое внимание. В «украинский» период Крыма сохранялась возможность «запереть» наш флот в Черном море (за базирование которого, Россия каждый год платила Украине около 100 миллионов долларов и все время находились под угрозой шантажа о непродлении договора). Когда в руководстве Украины находились дружественные России или хотя бы нейтрально, не враждебно относящиеся к нашему государству силы, такой сценарий был невозможен чисто политически.

«Но с приходом к власти нелегитимного, преступного режима Петра Порошенко Украина оказалась полностью под контролем США. Дорога на черноморское побережье оказалась открытой. И если бы не оперативный возврат Крыма и Севастополя в состав России, территории ушли бы под протекторат США. Американская "метрополия" молниеносно развернула бы там свои боевые комплексы. В случае войны можно было беспрепятственно выставить препоны для наших кораблей: например, заминировать дно Босфора. И российские суда не могли бы выйти на выполнение боевых задач. Сегодня это исключено. Противник не сможет здесь задержать наши корабли», - подытожил Бондарев.

Не секрет, что мечтою США было создание военной базы в Крыму. Ограничения по дальности применения крылатых ракет «Томагавк» не позволяют держать в зоне поражения европейскую часть России. И, конечно, эту проблему решило бы базирование натовской группировки в Крыму. При этом мы видим стремительное развертывание систем НАТО вблизи российских границ. И это не защитные, а наступательные вооружения. Значительные средства североатлантический блок потратил на укрепление флотов натовских стран, на укомплектование их новейшими судами, в том числе десантными - для высадки на чужие территории.

«США ожидали, что после окончания срока аренды Черноморского флота в крымской акватории будут базироваться военные корабли НАТО. Но их надежды, к счастью, не оправдались, и теперь баланс сил не только в макрорегионе, но и во всем мире изменился в пользу конструктивных, созидательных стран», - считает Бондарев.

В целом в Совете Федерации подчеркнули, что возврат Крыма и Севастополя в состав России можно без преувеличения назвать главным геополитическим событием XXI века.