Xiaomi выпустила новый смартфон за 100 долларов

Новая модель смартфона Xiaomi Redmi 7 будет стоить чуть больше 100 долларов, однако это не означает, что новинка не сможет стать в один ряд с более дорогими конкурентами.

В телефоне установлен процессор Snapdragon 632, он обладает разрешением HD+ при экране диагональю 6,26 дюйма, а также батарейкой на четыре тысячи миллиамперчасов. Последней хватит на работу в течение двух дней без серьезной нагрузки. Помимо этого устройство оснащено камерой 12+2 мегапикселя и стеклянным покрытием Gorilla Glass 5, защищающим смартфон от повреждений.

Смартфон предусматривает три варианта постоянной и оперативной памяти: 2+16, 3+32 и 4+64 гигабайта. Стоит также отметить, что Xiaomi Redmi 7 водонепроницаем: каждый его открытый элемент защищен резиновой прокладкой, не пропускающей воду.

В Китае продажи новинки начнутся 26 марта. Цена на чудо техники колеблется от 104 до 149 долларов.