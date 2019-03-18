Маколей Калкин рассказал о спальне Майкла Джексона

Актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в комедии «Один дома», рассказал, что в спальне певца Майкла Джексона была установлена специальная сигнализация. Напомним, поп-король умер в 2009 году.

По словам Калкина, спальня артиста в его поместье «Неверленд» была защищена сигнализацией.

«Когда кто-то приближался к двери, то начиналось что-то вроде "динь-дон, динь-дон"», - поделился Калкин.

Ранее актер делал заявления в защиту Джексона, которого обвиняли в домогательствах еще при жизни. Скандал возобновился на фоне вышедшего в 2019 году фильма «Покидая Неверленд», в котором Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон рассказывали о перенесенных сексуальных насилиях в детстве со стороны Джексона, пишет The Sun.

Напомним, за свою жизнь Майкл Джексон выпустил десять музыкальных альбомов, 15 раз стал обладателем премии «Грэмми» и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса 25 раз. Помимо музыки артист занимался хореографией, актерской игрой и предпринимательством.