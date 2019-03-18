Путин подписал закон об ужесточении расхода за материнским капиталом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение контроля за расходованием материнского капитала, в случае использования денежных средств для улучшения жилищных условий.

В частности, для выдачи средств материнского капитала на строительство объекта индивидуального жилищного строительства нужно подтвердить, что планируемый объект соответствует установленным параметрам и допустимости размещения его на земельном участке.

Закон также запрещает погашать с помощью материнского капитала кредиты, выданные структурами, неподконтрольными Банку России и другим госорганам.

Кроме того, загоном оговаривается, что в удовлетворении заявления на получение материнского капитала может быть отказано, если жилье признано аварийным или многоквартирный дом подлежит сносу или реконструкции.