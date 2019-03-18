Евгений Алдонин рассказал дочери о смерти Юлии Началовой

Дочь Юлии Началовой Вера не сразу узнала о смерти своей мамы. Об этом ей сообщил отец Евгений Алдонин. Напомним, певица скончалась 16 марта в возрасте 38 лет.

Когда Началова попала в больницу, Вера была за границей вместе со своим классом. Родственники специально не говорили девочке об ухудшении состояния мамы, чтобы не волновать ребенка.

Когда врачи констатировали смерть Началовой, Вера была в аэропорту Лондона.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», - рассказала PR-менеджер певицы Анна Исаева в эфире Первого канала.

В конечном счете о смерти Юлии Началовой Вере сообщил ее отец и бывший муж певицы Евгений Алдонин после встречи дочери в аэропорту. Он признался, что ему было тяжело сказать девочке о случившемся. По его словам, она находится в шоковом состоянии.

Бывший футболист отметил, что для всех родственников смерть Началовой стала потрясением. После развода они с бывшей женой сохранили дружеские отношения, а сам Алдонин принимал активное участие в жизни дочери.

«Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», - объяснил Алдонин.

Юлия Началова скончалась от остановки сердца, спровоцированной воспалительным процессом. Ее похороны пройдут на Троекуровском кладбище 21 марта.