Боевики обстреляли две провинции в Сирии

В Сирии террористы в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

В частности боевики совершили обстрелы населенных пунктов Шир-аль-Сахаб (два раза) провинции Латакия, северо-западнее Телль-Баззам (два раза) провинции Хама, Суккари, Абу-Омар (два раза) и западнее Абу-Омар провинции Идлиб, юго-западнее Баллурмун и Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также за прошедшие сутки представителями Центра проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Бейда провинции Хама, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2083 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3305,6 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 17 марта 2019 года амнистировано 56 930 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры. По состоянию на 17 марта 2019 года восстановлено 31 407 жилых домов, 147 медицинских и 835 образовательных учреждений. Отремонтировано 1020,6 километров автомобильных дорог.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев.

Несмотря на это, выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» по прежнему блокирован - американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55 километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе.