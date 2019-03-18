«Сегодня хороший повод»: МИД РФ призвал ЕС и НАТО признать Крым в составе РФ

Министерство иностранных дел России выпустило обращение в день пятой годовщины воссоединения Крыма с РФ. Дипломаты обратились к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.

МИД РФ призвал западных партнеров отказаться от политиканства на теме воссоединения полуострова с Россией. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ЕС и НАТО стоит признать выбор жителей Крыма.

«Это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран. Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией - хороший повод для этого», - заявил в МИД РФ.

Восемнадцатого марта Россия отпраздновала пятую годовщину воссоединения с полуостровом. Народные гуляния, флешмобы и концерты прошли по всей стране и завершились масштабным салютом в Симферополе. В этот день президент России Владимир Путин посетил Крым и пообщался с общественностью, рассказав, в числе прочего, как принималось решение о возвращении полуострова.