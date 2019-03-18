«Девочка-маугли» из «мусорной» квартиры в Москве начала говорить

Состояние «девочки-маугли», найденной в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе в Москве, оценивается, как стабильное. Пятилетний ребенок идет на поправку, адаптируется к нормальным жизненным условиям и начинает произносить отдельные слова, но шепотом.

О том, как изменилось состояние девочки, рассказал Исмаил Османов - главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой, где находится ребенок.

«Изменения в состоянии есть, при активной работе с докторами, психологами, она уже начинает говорить отдельные слова, повторяет», - отметил медик.

В департаменте социальной защиты Москвы рассказали, что после выписки из больницы девочка может быть отправлена в учреждение соцзащиты.

Пятилетнюю девочку с признаками анорексии нашли 10 марта в заваленной мусором квартире в доме на Ленинградском шоссе. Соседи услышали плач ребенка и вызвали спасателей. Сейчас ребенок находится в больнице. Мать пострадавшей арестована, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».