Путин рассказал, как принял решение о возвращении Крыма в Россию

Президент России Владимир Путин рассказал, каким образом принималось решение о воссоединении Крыма с РФ. Российский лидер поведал об этом в день пятилетней годовщины события во время встречи с крымской общественностью.

Путин подчеркнул, что за годы работы на посту президента ему неоднократно приходилось решать, исходя из долгосрочных национальных интересов России. Он отметил, что выбор приходится делать, не принимая во внимание свои личные интересы. В результате эта точка зрения, как правило, оказывается выигрышной.

«Когда выбор делаешь в пользу общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий, не лично для себя и для каких-то людей, которые рядом стоят, а именно в пользу общенациональных долгосрочных интересов, как правило эта точка зрения побеждает. Здесь произошло то же самое», - сказал Путин в ходе встречи в Крыму.

Президент также добавил, что воссоединение с Крымом стало важным посланием для мира. Россия доказала, что умеет «себя любить» и деятельно защищать собственные интересы, отметил добавил Путин.

Владимир Путин прибыл на полуостров в честь пятилетней годовщины воссоединения с России. Президент запустил Таврическую и Балаклавскую электростанции в Крыму и Севастополе, принял участие в праздновании и провел несколько публичных встреч.