Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Нидерландах

Полиция задержала злоумышленника, открывшего стрельбу по пассажирам трамвая в голландском городе Утрехт. Об этом сообщают местные СМИ.

Днем 18 марта неизвестный открыл стрельбу в городском трамвае. В результате атаки погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Позже полиция Нидерландов распространила фото подозреваемого - 37-летнего голландца турецкого происхождения.

Предполагаемого преступника зовут Гекман Таныш. По данным правоохранительных органов, он является сторонником запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».