Праздничный салют в годовщину возвращения Крыма в РФ прогремел в Симферополе

18 марта в центре Симферополя после праздничного концерта в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на площади им. Ленина прогремел праздничный фейерверк. Пять лет назад Крым воссоединился с Россией: 18 марта 2014 года волю народа, изъявленную крымчанами на референдуме, официально закрепили подписанием договора в Кремле.

Сегодня в Симферополь по случаю празднования прибыл Владимир Путин. Российский лидер запустил Таврическую и Балаклавскую электростанции в Крыму и Севастополе.

Президент также осмотрел мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя 1854-1855 и 1941-1944 годов «Малахов курган» и принял участие в праздновании пятой годовщины Крымской весны в Симферополе.

В российских городах - от Владивостока до Калининграда - пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметили флешмобами, концертами и мастер-классами.