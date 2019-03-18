«Была массовая драка»: судмедэксперт рассказал о травмах группы Дятлова

За сутки до трагедии на перевале Дятлова могла произойти массовая драка. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов.

Туманов сделал подобный вывод, изучив материалы дела в ходе экспедиции, подготовленной «Комсомольской правдой» вместе с каналом «Россия 1». Эксперт обратил внимание на записи патологоанатома, согласно которым на телах туристов замечены повреждения, появившиеся примерно за сутки до трагедии.

«Это ссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов: кулака, ветки, любого твердого тупого предмета. У погибших повреждения на лице, на руках - ссадины, покрытые корочкой, кровоподтеки по периферии зеленого цвета», - отметил судмедэксперт.

Туманов подчеркнул, что характер повреждений явно говорит о том, что они были получены до трагедии. Наиболее вероятной версией их появления является массовая драка. Эксперт отметил, что члены группы Дятлова, скорее всего, вступили с кем-то в конфликт около перевала.

По словам Юрия Юдина, который входил в группу Дятлова, но не смог отправиться в поход из-за воспаления, туристы могли стать жертвой «зачистки». Юдин отметил, что на это намекал и следователь, ведущий дело. Группа якобы могла заметить некие секретные испытания и были подвергнуты отравлению.