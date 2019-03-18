Посетители забрали из кальянной в Москве питона

В одной из кальянных Москвы пропал питон, находившийся в специальной кабинке за стеклом. Об этом сообщили «Звезде» сотрудники заведения.

Инцидент произошел еще 17 марта, но стало известно об этом на следующий день. Обнаружив пропажу, работники кальянной вызвали полицию, однако к моменту приезда правоохранителей змея уже была на своем месте.

Выяснилось, что рептилию забрали посетители, чтобы сфотографироваться с ней, после чего вернули на место.

На кадрах видно, что у питона небольшие размеры, его длина не превышает 50 сантиметров. Рептилия имеет пятнистый окрас и ведет себя очень спокойно.