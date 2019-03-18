Путин в Крыму озвучил вопрос Киеву на украинском языке

Президент России Владимир Путин использовал украинский язык, рассказывая о своих ощущениях относительно действий киевских властей. Мнением российский лидер поделился в ходе общения с общественностью Крыма.

Президент отметил, что то, что творят украинские власти, зачастую приводит в шок, поскольку не поддается логике и здравому смыслу. В такие моменты ко властям Киева хочется обратиться на государственном языке их страны, отметил Путин.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински, з глузду з'їхав чи що? С ума сошел?», - отметил президент России.

Вместе с тем Путин отметил, что не наблюдает вражды между русским и украинским народами. Он подчеркнул, что на территории России украинцы не чувствуют никакой ущемленности ни в чем.

Президент посетил полуостров в день пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Российский лидер запустил Таврическую и Балаклавскую электростанции в Крыму и Севастополе. Путин также осмотрел мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя 1854-1855 и 1941-1944 годов «Малахов курган» и принял участие в праздновании пятой годовщины Крымской весны в Симферополе.