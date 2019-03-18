Илон Маск показал первое изображение электропикапа Tesla

Во время презентации в Лос-Анджелесе электрического кроссовера Model Y на экране на задней части сцены был показан первый тизер пикапа Tesla. Однако изображение осталось незамеченным, и основатель американского бренда Илон Маск опубликовал его повторно в своем Twitter-аккаунте.

Не понятно, что именно изображено на рисунке, но скорее всего показана грузовая часть будущего электрокара. Известно, что пикап получит двойную кабину, а салон будет шестиместным.

В базовое оснащение грузовика войдет двухмоторная силовая установка, подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку, автопарковщик. Автомобиль сможет преодолевать расстояние в 650 - 800 километров без подзарядки аккумуляторов.

Новинка может быть представлена до конца текущего года.