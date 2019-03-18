Курс евро опустился до 73 рублей впервые с июля 2018 года

Курс евро снизился по отношению к рублю еще на 39 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на Московской бирже. Одна единица европейской валюты торговалась на уровне 72,79 рубля.

Последний раз на таком уровне курс евро находился восемь месяцев назад – 31 июля 2018 года.

Курс доллара по результатам торгов составил 64,24 рубля.

В свою очередь, растет стоимость нефти. Так, майский фьючерс на топливо марки Brent подорожал до 67,28 доллара за баррель.