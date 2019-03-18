Путин пообещал решить проблему дефицита воды в Крыму

Президент России Владимир Путин пообещал принять меры для решения проблемы водоснабжения в Крыму, которая возникла после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

Об этом глава государства сообщил на встрече в Симферополе с местными жителями. Российский лидер отметил, что из-за дефицита пресной воды в некоторых районах полуострова пришлось остановить сельскохозяйственную деятельность.

«Кстати, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, и Крым будет обеспечен в достаточном объеме водой так же, как он сегодня обеспечен электричеством», - сообщил Путин.

Проблема с подачей пресной воды на полуострова возникла в 2014 году, когда Киев начал перекрывать шлюзы Северо-Крымского канала, через который из Каховского водохранилища поступала в республику днепровская вода. Водная артерия была построена еще в 60-х годах прошлого века и за ее счет удовлетворялось около 80% потребностей местного населения.