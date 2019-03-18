Мистический ряд: продюсер «Последнего героя» отреагировал на слухи о цепи смертей участников

Продюсер известного телевизионного проекта «Последний герой» Александр Любимов отреагировал на сообщения, посвященные мистическим совпадениям в судьбах героев передачи. Любимов был продюсером шоу в течение пяти сезонов.

Медиаменеджер отметил, что о «цепочке смертей» героев проекта в раннем возрасте говорить не имеет смысла. Он добавил, что искателям мистики стоит обратить внимание на телеведущего Николая Дроздова, который дважды участвовал в «Последнем герое» и до сих пор полон сил и жизнелюбия в свои годы.

«Моей основной заботой (во время съемок проекта) был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример, как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда», - сказал Любимов в беседе с РИА Новости.

Поиски мистической составляющей вокруг популярного в прошлом реалити-шоу «Последний герой» начались после трагической смерти певицы Юлии Началовой. Пресса обратила внимание, что артистка стала уже четвертой в ряду участников проекта, которые трагически ушли из жизни раньше, чем следовало. В их числе рэпер Кирилл Толмацкий, умершая от онкологического заболевания Жанна Фриске, а также победительница четвертого сезона шоу Яна Волкова.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Похороны певицы состоятся 21 марта.

