Путин прокомментировал теракты в Новой Зеландии

Владимир Путин прокомментировал трагические происшествия в новозеландском городе Крайстчерч. О своем отношении к террористическим актам президент рассказал во время визита в Крым.

Путин отметил, что в России скорбят по поводу жертв в Новой Зеландии и считают случившийся террористический акт ужасным. Президент добавил, что целью атаки было намерение «взорвать» ситуацию, и выразил надежду, что российское общество сумеет проявить здравый смысл и выдержку.

«Мы знаем, как опасны террористические вылазки... Хочу выразить надежду на то, что в нашем обществе хватит здравого смысла, выдержки, чтобы пройти через любые испытания», - отметил президент.

Трагедия в новозеландском Крайстчерче произошла 15 марта. Террорист по имени Брентон Таррант и несколько его вооруженных помощников атаковали две мечети в городе с помощью автоматического огнестрельного оружия. Преступники расстреляли десятки человек, 50 погибли, около 40 получили ранения.