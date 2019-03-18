В Крым перебросили бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на ПРО США в Румынии

В Крым перебросили дальние бомбардировщики Ту-22М3. Это действие стало ответом на размещение американских систем противоракетной обороны в Румынии.

Как отметил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности и бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев, размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом. В ответ на действия США Министерство обороны приняло решение дислоцировать на авиабазе в Гвардейском эскадрильи ракетоносцев Ту-22М3.

Бондарев подчеркнул, что этот шаг кардинально изменил баланс сил в данном регионе. Дислоцированные на полуострове дальние бомбардировщики в течение нескольких лет подвергнутся модернизации, которая позволит Ту-22М3 поражать системы ПРО и ПВО в любой точке Европы. Новые авиационные средства поражения, которыми снабдят самолеты, превратят их в универсальное средство поражения целей на удалении в тысячи километров.

«Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО», - цитирует Бондарева РИА Новости.

Экс-главком ВКС РФ добавил, что авиапарк на полуострове уже представлен истребителями Су-27 и МиГ-29. Кроме того, в Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-300, «Искандеры» двух модификаций, «Панцирь-С» и «Бук-М2». Берега полуострова защищены ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», которые оснащены, в числе прочего, гиперзвуковыми ракетами.