Путин назвал референдум в Крыму важнейшим признаком демократии

Президент России Владимир Путин на встрече с французской делегацией в Симферополе назвал проведение референдума в Крыму в марте 2014 года волеизъявлением народа и важнейшим признаком демократии.

Глава государства подчеркнул, что нельзя игнорировать мнение жителей региона, которые после госпереворота на Украине проголосовали за его вхождение в состав России.

«Если мы будем исходить из того, что важнейшим принципом демократии является волеизъявление народа, то мы тогда должны быть признаны. Что этот факт совершился», - отметил российский лидер.

По словам президента, жители региона сознательно сделали свой выбор, поэтому неправильно называть аннексией воссоединение Крыма с Россией. Он также указал на то, что местное население не может получить визы в консульствах и визовых центрах США и стран Евросоюза по российским паспортам и призвал западных политиков с уважением отнестись к мнению местного населения.

Владимир Путин 18 марта прибыл в Симферополь по случаю празднования пятой годовщины вхождения полуострова в состав России. Российский лидер запустил Таврическую и Балаклавскую электростанции в Крыму и Севастополе.

Президент также осмотрел мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя 1854-1855 и 1941-1944 годов «Малахов курган» и принял участие в праздновании пятой годовщины Крымской весны в Симферополе.