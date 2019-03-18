Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обеспечит правом на получение алиментов нетрудоспособных предпенсионеров. Текст документа опубликован на портале правовой информации.
Право на алименты по нетрудоспособности получат женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Выплаты коснутся не только тех граждан, которые уже вышли на пенсию, но и людей предпенсионного возраста.
В пояснительной записке к документу сказано, что, согласно Семейному кодексу, нетрудоспособные граждане России имеют право на алименты. Речь идет о людях, которым нужна особая защита в силу состояния здоровья или возраста.
В конце 2018 года Путиным был подписан закон о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве. Право на обязательную долю получили те категории граждан, которым нужна особая защита в силу возраста и состояния здоровья.