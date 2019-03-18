Путин пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму

Президент Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Крым. На полуострове состоится открытие соборной мечети, на церемонию которого и приглашен президент Турции.

Как отметил Путин, Эрдоган отнесся к приглашению положительно. Однако турецкому лидеру еще предстоит соотнести поездку на полуостров со своим рабочим графиком.

«Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом, насколько я понимаю, положительно отнесся к этому приглашению. Посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать», - отметил Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций в Крыму.

Соборную мечеть строят на юге Симферополя неподалеку от водохранилища. Как следует из проектных документов, мечеть будет состоять из двух частей - основного здания размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутреннего двора с колоннадами, а также всей необходимой инфраструктурой. Здание будет обладать четырьмя минаретами длиной по 50 метров каждый.