Минтруд: около 700 тысяч российских семей получают пособия на третьего ребенка

Около 700 тысяч российских семей получат пособия при рождении третьего ребенка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пишет ТАСС.

По словам главы ведомства, условия получений пособий на первого и второго ребенка могут измениться уже через год. В рамках национального проекта «Демография» на выплаты смогут претендовать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов. В этом случае пособия получат не 45% российских семей, как сейчас, а почти в два раза больше. Соответствующий законопроект Минтруд планирует внести на рассмотрение правительства уже в ближайшие дни.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на пять лет, включает в себя финансовую поддержку семей при рождении детей, содействие занятости женщинам, помощь старшему поколению, укрепление здоровья и спорт. Общий бюджет на 2019-2024 годы составит более трех миллиардов рублей.

Также сегодня, 18 марта, стало известно, что социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 2%. Постановление за подписью премьера разместили на официальном сайте для публикации нормативных актов.