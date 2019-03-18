Важный шаг в укреплении энергетической безопасности: как будут работать новые ТЭС в Крыму

Крым и Россия отмечают пятилетие воссоединения. Центр торжеств сейчас в Симферополе. Тысячи людей вышли на праздничный концерт. Торжества также посетит президент России Владимир Путин, он в Крыму с самого утра, программа у главы государства насыщенная. При его участии открыты две теплоэлектростанции.

Несколько часов назад президент Владимир Путин запустил новый энергоблок. По его словам, сегодня сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности крымского полуострова и всего юга России.

«На территории Краснодарского края вводится новая современная подстанция "Порт", она нужна для развития морского порта Тамань для обеспечения работы Крымского моста... Таких объемов будет достаточно для того, чтобы покрыть собственные потребности, с учетом плана развития крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», - заявил президент.

Таких объектов на полуострове еще не возводили. Это уникальный современный энергетический комплекс - станция выдает 500 мегаватт.

Высокотехнологичность в том, что биоресурсы региона расходуются исключительно по делу. На станции применяется система замкнутого цикла. Вода очищается и подается на второй круг, и так много раз.

Продолжительность стройки составила три с половиной года. Срок службы ТЭС - на века, заверяют энергетики. Связка мощнейших теплоэлектростанций - Балаклавской в Севастополе и Таврической в Симферополе - гарантирует бесперебойное энергоснабжение всего полуострова.

Крым теперь не то что просить электричество не будет. Он станет делиться, так 500-700 мегаватт уже сейчас можно перенаправить, например, в соседнюю Кубань. Впрочем, лишней энергии не бывает - это и есть тот запас, который поможет региону развиваться. Строить новые предприятия, возводить целые микрорайоны и обустраивать крупные города.