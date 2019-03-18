Путин подписал закон о наказании за оскорбление общества и государства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает административную ответственность за распространение оскорбительной для общества и государства информации. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что публикации с оскорблениями будут наказывать штрафами от 30 000 до 100 000 рублей. В случае повторного нарушения штраф может быть увеличен до 200 000 рублей и дополнен административным арестом на срок до 15 суток.

Также стало известно, что президент подписал закон о блокировках фейковой информации в СМИ. Публикации с недостоверной информацией будут рассматриваться генеральной прокуратурой РФ. Если сообщение СМИ будет идентифицировано как недостоверное, прокуратура передаст эту информацию Роскомнадзору, который свяжется с редакцией издания и уведомит ее о нарушении.

В случае отсутствия реакции, регулятор сможет обратиться к оператору связи для приостановки доступа к СМИ. Также вводится штраф на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 60 до 200 тысяч рублей за нарушение закона о фейковой информации, юридические лица понесут материальную ответственность на сумму до полумиллиона.