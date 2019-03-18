Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

Россия отменит продовольственное эмбарго только после того, как Евросоюз отменит санкции против Москвы. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с французскими политиками и общественниками в Симферополе. По мнению российского лидера, его ответ не порадует отечественных производителей.

«Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей, наших, российских. Но я вынужден вам сказать, что если антироссийские санкции будут сняты, то мы, конечно, со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры», - сообщил глава государства.

Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией провел в Симферополе переговоры с президентом Ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани, депутатом национального собрания Франции Жан-Клод Буше, почетным членом парламента Мишель Вуазен и мэрами ряда городов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором жители полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина безосновательно продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.