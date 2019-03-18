Следователи пришли с обысками к производителю кваса «Никола»

Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса «Никола» в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальной странице Следственного комитета РФ в Twitter.

«В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на 26 миллионов рублей (ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса России) руководством компании "Дека", производящей пиво, медовуху, квас и безалкогольные напитки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями были проведены обыски на предприятии, а также была изъята вся необходимая документация.

По версии следствия, с июля по октябрь прошлого года в налоговые органы руководством компании подавались декларации, которые содержали заведомо ложные данные.