Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает наказание СМИ за публикацию недостоверных новостей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает наказание за публикацию недостоверной информации, которая распространяется под видом правдивых сообщений и при этом несет угрозу обществу и гражданам. К таким угрозам относятся причинение вреда здоровью и имуществу, создание помех для функционирования объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, массовое нарушение общественного порядка и другое.

За мониторинг и обнаружение недостоверной информации отвечает генеральная прокуратура РФ. Согласно процедуре, после нахождения подобных публикаций эта структура обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры. На основании обращения Роскомнадзор уведомляет редакцию издания о необходимости удалить публикацию с фейковой информацией.

В случае отсутствия реакции, Роскомнадзор может обратиться к оператору связи для приостановки доступа к сетевому изданию. Кроме того, вводится штраф на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 60 до 200 тысяч рублей, юридические лица понесут материальную ответственность на сумму до полумиллиона.

До подписания президентом закон был одобрен Советом Федерации. Одним из авторов проекта стал сенатор Андрей Клишас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал закон «продуманным», поскольку работа над ним велась давно и основательно.