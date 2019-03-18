Apple без предупреждения выпустила новые iPad Air и iPad mini

Apple без предупреждения выпустила iPad Air and iPad mini. Новые модели планшетов представлены на официальном сайте компании и уже доступны в интернет-магазине.

iPad Air получил 10,5-дюймовый экран. Стоимость устройства с 64 гигабайтами памяти начинается от 43 тысячи рублей, с 256Гб - от 55,5 тысяч рублей, а девайсы с поддержкой LTE обойдутся российскому покупателю в 54 и 66,5 тысяч рублей.

Оба гаджета получили поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения и имеют процессоры последнего поколения Apple A12 Bionics. Дисплеи поддерживают технологию TrueTone для регулировки баланса белого в зависимости от освещения.

Для идентификации пользователя по отпечатку пальца будет использоваться система Touch ID.

Диагональ iPad mini составляет 7,9 дюймов. В разных конфигурациях модель будет стоить от 33 до 56,5 тысяч рублей.