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В Казани загорелся трамвай с пассажирами: видео

Вадим Синицын
17:02 18.03.2019
Как следует из видеозаписей, размещенных очевидцами в Сети, транспорт сгорел практически полностью.
© Видео: Жесть Казани, ВКонтакте © Фото: aidavkazan, ВКонтакте

В Казани загорелся трамвай с пассажирами внутри. Инцидент произошел рядом с парком Победы на проспекте Ямашева.

Как следует из видеозаписей, размещенных очевидцами в Сети, транспорт сгорел практически полностью. Трамвай полыхал так сильно, что дымный столб было видно из окрестных домов.

По данным ГУ МЧС по республике Татарстан, никто из пассажиров не пострадал. Они успели покинуть трамвай прежде, чем тот основательно загорелся.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в 15.10 по московскому времени. Причины, по которым трамвай охватило пламя, предстоит установить специалистам.

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