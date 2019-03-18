Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского этапировали из Херсона в Киев. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня», - приводит слова защитника РИА Новости.

По его словам, сейчас Вышинский находится в Лукьяновском СИЗО Киева. Доманский отметил, что условия содержания журналиста «ужаснейшие». Он заявил, что в камере нет света и матрасов.

Заседание Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты Вышинского на его арест пройдет 20 марта.

Напомним, Вышинского взяли под стражу в мае прошлого года в Киеве. Его обвинили в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Несколько раз защита журналиста подавала апелляцию, но арест лишь продлевали на новые сроки. Также на его защиту встали российские коллеги и представители ОБСЕ.